القبض على عامل بحوزته 4 أسلحة آلية وخرطوش بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط عامل وبحوزته 4 أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة سوهاج حيازة "عامل"، 28 سنة، مقيم بدائرة المركز، لأسلحة نارية غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور بمسكنه وضبطه وبحوزته "3 بنادق آلية، فرد خرطوش محلي الصنع، 81 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.