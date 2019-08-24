"هنفحص الكاميرات".. سقوط عصابة الشرطة المزيفة قبل سرقة مُحصل بشركة لحوم بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 متهمين انتحلو صفة رجال شرطة لفحص كاميرات المراقبة داخل كشك سجائر لمراقبة مُحصل بشركة لحوم وسرقة النقود التي قام بتحصيلها بمنطقة الخليفة.

تبلغ للنقيب كريم خضر، معاون مباحث قسم شرطة الخليفة، من "عادل.أ"، صاحب كشك كائن بأنه حال تواجده بالكشك ملكه فوجئ بـ 3 أشخاص أدلى بأوصافهم التقريبية، ادعوا بأنهم رجال شرطة وطلبوا منه الاطلاع على كاميرات المراقبة لرصد إحدى السيارات السابق مرورها من أمام الكشك لقيام قائدها بارتكاب واقعة سرقة وارتيابه في أمرهم.

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وبالانتقال تمكن النقيب كريم خضر، معاون مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم وتبين أنهم كل من "ا.ع" منجد وبحوزته طبنجة صوت وطلقتين، "ك.ع"، منجد شقيق الأول، "ع.م"، موظف ومقيم دائرة قسم شرطة دار السلام.

وبمناقشتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، قرر الأول بأنه نظرا لارتباطه بعلاقة صداقة بشخص يدعى "يوسف.م" محصل بشركة لتصنيع اللحوم ومقيم آيتاي البارود-بحيرة وعلمه بقيامه بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من المحال التجارية الكائنة بمحل الضبط لتوريدها للشركة عمله فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية بأسلوب انتحال الصفة، واستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه وفي سبيل ذلك توجهوا للكشك الكائن بمحل الضبط منتحلين صفة رجال شرطة لفحص كاميرات المراقبة وتحديد السيارة التي يستقلها سالف الذكر حال قيامه بتحصيل المبالغ المالية، وبمواجهة المتهمان الثاني والثالث أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول.

جرى تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب، والرائد حسين هاشم، معاون الضبط، والنقيب محمد أسامة، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.