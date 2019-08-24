ضبط صاحب محل وعامل للتعدي بالضرب على ميكانيكي في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث القاهرة، القبض على صاحب محل ورد، وعامل لقيامهما بالتعدي بالضرب على ميكانيكي والاستيلاء على أمواله وهاتفه المحمول، وإجباره على توقيع إيصالات أمانه وتصويره.

البداية كانت عندما تلقي قسم شرطة المعادي، بلاغًا من "ا س ص"، 38 عامًا، ميكانيكي، ومقيم، دائرة القسم، "مصاب بخدوش بالرقبة وكدمات بالوجه"، ويفيد بتضرره من كلا ًمن "سيد ا س"، 42 عامًا صاحب محل ورد، كائن بدائرة القسم، و"محمود ع م"، 25 عامًا عامل بذات المحل، ومقيم ـ دائرة القسم، لقيامهما باصطحابه إلى المحل عملهما، والتعدي عليه بالضرب محدثان ما به من إصابات، وإكراهه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة الأول بمبلغ 5 ألاف جنيه، والثاني على بياض والاستيلاء منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي 250 جنيه ثم قاما بتصويره باستخدام هاتف محمول عقب إجباره على الاعتراف بسرقة كلب خاص الأول.

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بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهما وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبحوزتهما، هاتف محمول، والمبلغ المالي المستولى عليهما، و2 إيصال أمانة مذيلان بتوقيع المجني عليه، وهاتف محمول ملك المتهم الأول يحوي مقطع الفيديو المشار إليه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب اعتقادهما بقيام المجني عليه بسرقة كلب خاص بالمتهم الأول.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطار النيابة العامة للتحقيق.