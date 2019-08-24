أخبار مصر | لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.. وزير القوى العاملة يستأنف جولاته بزيارة الإسماعيلية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.. وزير القوى العاملة يستأنف جولاته بزيارة الإسماعيلية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعد غد الإثنين، جولاته الميدانية للمحافظات في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري من خلال التدريب على مختلف المهن، وتسليم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، يفتتح خلالها والمحافظ اللواء حمدي عثمان، المقر الجديد متعدد الأنشطة للتشغيل والتفتيش والسلامة وعلاقات العمل بقرية الأبطال بالإسماعيلية الجديدة، بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.

ومن المقرر أن يقوم الوزير بتسليم 20 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة ، فضلا عن تكريم 13 عاملا مثالياً بمنحهم جوائز مالية تصل إلي 5 ألاف جنيه لكل عامل بالشركات بالمنطقة الصناعية بالمحافظة .

كما يقوم الوزير بمنح شهادات التخرج للمتدربين، وتسليم عقود عملهم بعد اجتيازهم فترة التدريب وفقا لبروتوكول التعاون مع شركة جيد تكساتيل، كما يشهد حفل تخريج الدفعة الأولي من المتدربين علي مهنة "جليس مسن" وتسليم شهادات اجتياز التدريب لـ 15 متدربا معتمدة من كلية التمريض بجامعة قناة السويس ومديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ، فضلا عن تسليم شهادات تخريج 3 دفعات من سائقي المعدات الثقيلة من حملة المؤهلات ، ضمن برتوكول التعاون الموقع بين مديرية القوي العاملة ، ومديرية التربية والتعليم، والتعليم الفني بالمحافظة .

ويختتم وزير القوي العاملة الجولة بزيارة مصنع جيد تكستايل الذي يعتبر من أكبر الشركات في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية ، والتي تم توقيع بروتوكول تعاون معه والوزارة للتدريب علي مهنة الحياكة.