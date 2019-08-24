أخبار مصر | "قرطام" يتقدم بسؤال للحكومة عن أسباب عدم تشغيل مستشفى التأمين الصحي بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قرطام" يتقدم بسؤال للحكومة عن أسباب عدم تشغيل مستشفى التأمين الصحي بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ورئيس الحزب، بسؤال إلي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، عن أسباب عدم استلام وتشغيل مستشفى التأمين الصحي بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة رغم الحاجة الماسة إليها من قبل المنتفعين بالتأمين الصحي.

وقال "قرطام"، إن أهالي مركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة يعانوا من ضعف الخدمات الصحية، خاصة المواطنين الذين يتعاملون مع التأمين الصحي، والذين يقدر عددهم بـ(302) ألف مستفيد.

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وأضاف:"أن الأهالي يعانون أيضًا من مشقة السفر في الذهاب إلي أقرب مستشفى للتأمين الصحى سواء فى كفر الدوار أو دمنهور"، مشيرًا إلى أنه تم إقامة مبنى ومستشفى للتأمين الصحي بأبو المطامير وتشطيبه منذ عدة شهور ولكن حتى الآن لم يتم تسلمه من قبل المقاول لوجود كثير من العيوب والاشتراطات الفنية.

وأشار "قرطام" إلي تباطؤ اللجنة المشرفة على استلام المبنى من هيئة التأمين الصحي بالبحيرة، وتهاونها بالضغط على المقاول المكلف بإنشاء المبنى الذي خصص له (18) مليون جنيه، فضلًا عن إضافة (5) مليون أخرى، الأمر الذي يعتبر انتهاكا وإهدرا إلى المال العام.

وتساءل عن أسباب عدم استلام مستشفى التأمين الصحي بمركز أبو المطامير محافظة البحيرة من المقاول حتى الآن، فضلًا عن عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة حيال المقاول المسند إلية بناء المستشفى إذا كان سبب التأخير يرجع إليه، متابعًا: "وما هي عن الاجراءات التي ستتخذ من قبل المسئولين بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة إذا كان عدم الاستلام يرجع إليهم ؟ حرصًا علي المال العام".