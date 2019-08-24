أخبار مصر | محافظ الشرقية: أبذل قصارى جهدي لحل مشاكل المواطنين ولن أسمح بأي تهاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الشرقية: أبذل قصارى جهدي لحل مشاكل المواطنين ولن أسمح بأي تهاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار اهتمام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لحل مشاكل المواطنين الواردة عبر الصحافة الورقية وتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فورا .

وفي هذا السياق.. ورداً على ما نشر بجريدة الأهرام المسائي ..تحت عنوان ' استغاثة لمحافظ الشرقية " بخصوص شكوي المواطن ( س .ع ) من محل الدجاج الكائن بمدينة فاقوس والذي يتسبب في إزعاج وتلوث بيئي لأهالي المدينة ،، أفادت رئاسة مركز ومدينة فاقوس أنه بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة تم إتخاذ الإجراء القانوني ضد صاحب المحل بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٢م وتم تحرير عدة محاضر ضده تحت أرقام ١٧٦٩٨ _ ٤٧٣١ كما تم مخاطبة إدارة رخص المحلات بالمجلس بخصوص تنفيذ قرار الغلق والمتابعة علي فض الشمع الأحمر وتم إصدار قرار الغلق برقم (٣٧) لسنة ٢٠١٩ وتم تنفيذه في ٢٠١٩/٤/٢ م

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وبخصوص ما نشر بجريدة الأخبار ... تحت عنوان " استكمال نزلة مصطفي أفندي " من رغبة أهالي قرية السعيدية التابعة لمركز ومدينة بلبيس من استكمال النزلة علي الطريق الإقليمي وبالتحديد في منطقة القرية لخدمة سيارات ومصانع العاشر من رمضان والعبور وبدر وبلبيس ،، أفادت هيئة الطرق والكباري أن النزلة المذكورة هي فتحة عشوائية في الميول الجانبية وقد قامت بها الشركة المنفذة للوصول إلى المكاتب الخاصة بها وليست ضمن المداخل المعتمدة للطريق الدائري وتم استكمال الميول الخرسانية بها حرصاًعلى أمن و سلامة الطريق ومستخدميه.

هذا وقد أفادت مديرية التموين بخصوص الشكوي المقدمة من المواطن (أ . م) من تلاعب أصحاب المخابز بوزن رغيف الخبز وانخفاض نصيب الفرد من حصة البوتاجاز أنه تم تحرير عدة محاضر خلال شهر يوليو ٢٠١٩ ضد المخابز البلدية والسياحية والمستودعات ومندوبي التوزيع والتجار التموينيين ومشروع جمعيتي وذلك بدائرة المحافظة لتشديد الرقابة التموينية علي كافة المخابز البلدية والافرنجية والأنشطة المختلفة ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه ، هذا وجاري المتابعة المستمرة لضبط الأسواق من قبل الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية بالمحافظة ...جاء ذلك ردا علي ما نشر بجريدة الأخبار تحت عنوان " رغيف الشرقية ".

وتفاعلا مع ما نشر بجريدة المساء تحت عنوان " مدرسة بيشة عامر " ب" تزيد معاناتي " من شكوي أحد المواطنات ( م.ح ) لتضررها من نقلها إلي مدرسة بيشة عامر لبعدها عن مسكنها ،، أفادت مديرية التربية والتعليم أنه يتعذر حاليا الموافقة علي طلب الشاكية نظرا للعجز الشديد بمدرسة بيشة عامر الإبتدائية ووجود زيادة كبيرة في المدارس التي ترغب في النقل إليها ، الجدير بالذكر أنه تم استدعاء الشاكية إلي ديوان عام الإدارة حيث أنها لم تتقدم بطلب نقل للتنسيق المختص حسب القواعد وسوف يتم تلبية رغبتها وتكون لها الحق في أولوية النقل بالمدارس التي ترغب بها في أقرب وقت.