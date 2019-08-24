أخبار مصر | رئيس البرلمان الإفريقي: توقيع رئيسي أوغندا ورواندا مذكرة تفاهم بإنهاء الخلافات خطوة تاريخية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان الإفريقي: توقيع رئيسي أوغندا ورواندا مذكرة تفاهم بإنهاء الخلافات خطوة تاريخية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب النائب مصطفى الجندي، رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقى، بتوقيع رئيسيّ كل من رواندا وأوغندا على مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية، وذلك في العاصمة الأنجولية لواندا مؤخرا وبما يهدف لإنهاء أية خلافات بين البلديّن الشقيقيّن.

ووصف "الجندى"، هذه الخطوة بالتاريخية والإيجابية التي تعكس جهد البلديّن نحو تجاوز الخلافات بينهما من خلال الحوار وتعزيز التعاون مؤكدا أهمية التوصل إلى رؤى مشتركة قائمة على الحوار لحل المشكلات والنزاعات والخلافات الأفريقية بالطرق السلمية.

وقال رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالي للاتحاد الأفريقي دائما تؤكد اتخاذ الحوار والتفاوض السلمى باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات التي تواجه أفريقيا وتفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية وأنها تدعو إلى الاستمرار في تعزيز مسار العمل الجماعي الأفريقي لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في السلام والتنمية، مضيفا أن ذلك الأمر في غاية الأهمية لحل أي مشكلات تواجه دول القارة السمراء.