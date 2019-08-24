أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول خطورة السجائر الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول خطورة السجائر الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول ضرورة إطلاق حملات توعية حول خطورة السجائر الإلكترونية أو على الأقل تضمينها ضمن حملات مكافحة التدخين، بعد إثبات خطورتها على الصحة العامة.

وأوضح "مشهور" أنه تم تصدير الوهم لنا بأن السجائر الإلكترونية غير مضرة بل وتساعد على التعافي من عادة التدخين، وبناء عليه انتشرت كالنار بالهشيم في المجتمع المصري بين الشباب على وجه الخصوص، خاصة لتميزها بنكهات مختلفة محببة لهم.

وأضاف النائب البرلماني، أن السجائر الإلكترونية السيجارة الإلكترونية تحتوي على النيكوتين ومواد كيميائية مؤذية ومعادن ومواد مسرطنة، وتزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية وأمراض الجهاز التنفسي، فضلا عن دورها السلبي في زيادة احتمالية إدمان من يستخدمها على تدخين السجائر العادية فيما بعد، مما يؤكد ضرورة القيام بمزيد من التوعية للشباب بالمدارس والنوادي والجامعات حول خطورتها للحد من انتشارها بينهم.