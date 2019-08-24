أخبار مصر | برلماني: مشاركة السيسي بقمة مجموعة الدول السبع بفرنسا ناجحة بكل المقاييس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مشاركة السيسي بقمة مجموعة الدول السبع بفرنسا ناجحة بكل المقاييس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي بدأها اليوم السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالزيارة الناجحة بكل المقاييس اقتصاديا وسياسيا ومحوريا.

وتوقع "فرج عامر" أن زيارة الرئيس إلى فرنسا لن تخلو من عقد لقاءات ثنائية مع قادة الدول المشاركة، لبحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عددًا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلًا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وأضاف "راضي" أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، تتناول عرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.