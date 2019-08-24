أخبار مصر | أنيسة حسونة: حديث ريهام سعيد عن المصريات غير مهني وغير لائق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنيسة حسونة: حديث ريهام سعيد عن المصريات غير مهني وغير لائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الأسلوب الذي تحدثت به الإعلامية ريهام سعيد، عن المصريات سيء للغاية وسبب أذى نفسي للعديد من المصريات، حيث أنه افتقد اللياقة المهنية والأخلاقية، لافتة إلى أن الإعلامية تجاوزت في حق العديد من المواطنين المصريين ويجب محاسبتها على ذلك.

وأشارت حسونة، إلى تحرك المجلس القومي للمرأة سريعا للرد على حلقة هذه الإعلامية وتقديم بلاغ ضدها للمجلس الأعلى للإعلام، إعمالا لدوره في الحفاظ على حقوق المرأة والدفاع عن قضاياها.

ونوهت النائبة أنيسة حسونة باستخدام هذه الإعلامية أسلوب لا يليق بأي شكل للحديث عن السيدات المصريات، ولا يمكن أن يخرج من مذيع مهني يعلم حدود مهنته، مما يتطلب محاسبة هذه المذيعة وفقا للقانون.