أخبار مصر | حفيد سعد زغلول يقرأ الفاتحة على روح جده (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حفيد سعد زغلول يقرأ الفاتحة على روح جده (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد نجيب زغلول، حفيد الزعيم الوفدي سعد باشا زغلول الزائرين لضريح جده لقراءة الفاتحة على روحه، في ذكرى رحيله، بحضور قيادات الحزب ورموزه وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء مجلس النواب، وجموع الوفديين من جميع المحافظات.

ويصادف وفاة الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس يوم 23 أغسطس، فتوفي الأول عام 1927، والثاني عام 1965، في حين توفي الزعيم فؤاد سراج الدين في نفس الشهر يوم 9 أغسطس عام 2000.

وتوافد عدد كبير من أعضاء حزب الوفد من مختلف المحافظات إلى الضريح لإحياء ذكرى الزعيم الراحل، مرددين هتافات منها: "عاش الوفد ضمير الأمة"، ويتجه الوفديون إلى ضريح مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين لإحياء ذكراهم.