أخبار مصر | طلب إحاطة إلى الحكومة للتوسع في إنتاج"أكياس" صديقة للبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة إلى الحكومة للتوسع في إنتاج"أكياس" صديقة للبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة التوسع في إنتاج ونشر الأكياس الصديقة للبيئة، والحد من إنتاج الأكياس البلاستيكية على مستوى الدولة، كخطوة أولى للحد من استخدام البلاستيك بعد خطره المتزايد على البيئة.

وقال "متولي" إن الأكياس صديقة البيئة تكون آمنة بنسبة 100%، وخالية من المواد الضارة على صحة الإنسان والبيئة، حيث تتميز الأكياس الورقية بسهولة تحللها بعد أشهر قليلة من إلقائها وتساعد على تخصيب التربة، أو يمكن حرقها دون الخوف من أي انبعاثات ضارة بالبيئة أو الصحة، كذلك لا يحتوي الكيس الورقي على مواد ضارة يمكن تنتقل إلى الأغذية التي توضع بها، ومع ذلك فأن استخدامها يكون للأسف محصور بشكل أساسى داخل المستشفيات والمعامل الطبية لأنها غير قابلة لإعادة التصنيع، ولا يتم استخدامها في غير ذلك إلا على نطاق ضيق جدا نظرا لعدم توافرها للجمهور مقارنة بالأكياس البلاستيكية.

وأكد عضو مجلس النواب أننا بحاجة لحملات توعية بمزايا العودة للأكياس القماش أو الورق، وتحفيز المصانع على إنتاج أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل، ونشر صناعة الأكياس الورقية مرة أخرى وتوفير منافذ لبيعهم بكل مكان، فيكفينا ما عانيناه من جراء البلاستيك من أضرار بالحياة لبحرية والبشرية والبيئة.