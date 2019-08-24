أخبار مصر | متحدث "الزراعة" مقررا عاما للمؤتمر العربي الأفريقي لتصدير الأدوية البيطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث "الزراعة" مقررا عاما للمؤتمر العربي الأفريقي لتصدير الأدوية البيطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور يوسف العبد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العربي الأفريقي لتصدير الأدوية البيطرية واضافات الأعلاف لإفريقيا، أن الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة الإنتاج الحيواني والمتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة مقررا عاما للمؤتمر العربي الأفريقي الذي سيعقد في القاهرة أكتوبر القادم.

وذلك تزامنا مع رئاسة مصر الأتحاد الافريقي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل علي فتح الباب أمام التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والدول الأفريقية التي وقع عليها سيادة الرئيس السيسي في قمة النيجر الشهر الماضي وتم التصديق عليها من 55 دولة أفريقية.

ورحب النائب محمد اسماعيل أمين عام المؤتمر بالدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى متمنيا له التوفيق والعمل جميعا علي خدمة الأقتصاد المصري من خلال زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية والعربية.