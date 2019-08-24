أخبار مصر | رئيس حزب الوفد يصل إلى ضريح سعد زغلول لإحياء ذكراه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الوفد يصل إلى ضريح سعد زغلول لإحياء ذكراه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وفؤاد الدين بدراوي، ونواب رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة العليا، إلى ضريح الزعيم سعد زغلول لإحياء ذكراه الثانية والتسعين.

وتوافد عدد كبير من أعضاء حزب الوفد من مختلف المحافظات إلى الضريح لإحياء ذكرى الزعيم الراحل، مرددين هتافات منها: "عاش الوفد ضمير الأمة"، ويتجه الوفديون إلى ضريح مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين لإحياء ذكراهم.

ويصادف وفاة الزعيمين سعد زغلول ومصطفى النحاس يوم 23 أغسطس، فتوفي الأول عام 1927، والثاني عام 1965، في حين توفي الزعيم فؤاد سراج الدين في نفس الشهر يوم 9 أغسطس عام 2000.

