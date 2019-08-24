أخبار مصر | اليوم.. آخر رحلات تفويج حجاج الجمعيات من مطار جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. آخر رحلات تفويج حجاج الجمعيات من مطار جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، بأنه استمرار لرحلات عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات، فإنه من المقرر أن يشهد اليوم السبت ٢٤ من أغسطس الجاري، آخر رحلات التفويج من مطار جدة إلى القاهرة، حيث سيشهد عودة ٤٠٧ حجاج من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية من محافظة البحيرة بينما ستستمر التفويجات من مطار المدينة المنورة إلى القاهرة حتى ٣٠ من اغسطس الجاري، وسيشهد الغد السبت تفويج ٨٥٨ حاجا من المنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء وبنى سويف عائدين إلى أرض الوطن من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة.

وقال "عبد الموجود": كما ستتواصل الغد السبت التفويجات الداخلية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة حيث سيتم تفويج ٧٩٣ حاجا من مكة إلى المدينة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة.

وأشار رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه هناك متابعة مستمرة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كافة الخدمات وأن حالات الغسيل الكلوى تغسل بانتظام.

جدير بالذكر أنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.