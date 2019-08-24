أخبار مصر | "الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج قدمت خدماتها العلاجية لـ76339 حاجا مصريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة": عيادات البعثة الطبية للحج قدمت خدماتها العلاجية لـ76339 حاجا مصريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم السبت، 76339 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها، من بينها 71048 حالات مرضية بمكة المكرمة، و5291 حالة في المدينة المنورة، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميًا للتأكد من إستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج، إلى دخول 266 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 221 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 45 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.

وأضاف "قنديل" أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ 27 حالة بمستشفيات السعودية حتى صباح اليوم، وذلك بعد عودة عددا مرضي الفشل الكلوي إلي الأراضي المصرية، فيما تلقت 9 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتًا إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يوميًا "صباحًا ومساءً" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "قنديل" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

كما تفقد، غرفة طوارئ البعثة الطبية للحج لمتابعة عملية التسجيل الإلكتروني للمرضي بالعيادات " المميكنة"، وراجع تردد كافة العيادات من خلال الشاشة الإلكترونية " الداش بورد"، والتي تظهر تردد العيادات لحظة بلحظة، مشيدا بأداء الفرق الطبية بالعيادات سواء فى تقديم الخدمة الطبية أو عملية التسجيل، مؤكدا أن تطبيق " الميكنة" بالبعثة ساهم بشكل كبير فى تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.