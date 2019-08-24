أخبار مصر | مصر للطيران: عودة ٤٨ ألف حاجا بنهاية رحلات اليوم و١٦ رحلة غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر للطيران: عودة ٤٨ ألف حاجا بنهاية رحلات اليوم و١٦ رحلة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسير مصر للطيران غدًا الأحد ١٦ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة ، لنقل ٣٧٠٠ حاجًا بواقع ٨ رحلات من جدة لنقل ٢٠٠٠ حاجًا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي ، ٨ رحلات من المدينة المنورة لنقل ١٧٠٠ حاجًا من حجاج قرعة القاهرة و الاسكندرية و الغربية و الفيوم بعثات الداخلية و تنازلات ، وتضامن المؤسسة بخلاف رحلات العمل.

والجدير بالذكر أنه بنهاية رحلات اليوم تكون مصر للطيران قد نقلت ٤٨٥٠٠ حاجًا من الأراضى المقدسة على متن ٢٢٣ رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة من حجاج السياحة والهيئات و القرعة والتضامن والأفراد وحجاج الترانزيت والعمل .