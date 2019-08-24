أخبار مصر | وزيرة السياحة تبحث التعاون مع رئيس شركة ماستر كارد العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تبحث التعاون مع رئيس شركة ماستر كارد العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت وزيرة السياحة بالسيد Raghu Malhotra رئيس شركة ماستر كارد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا President of Mastercard Middle East and Africa، وعدد من مسئولي الشركة فى مصر؛ وذلك لعرض سبل التعاون بين الشركة والوزارة خاصة في مجال تحليل البيانات والتحول الرقمي وتقديم أفكار مبتكرة جديدة لتطوير قطاع السياحة والترويج للسياحة المصرية باستخدام المنصات والتطبيقات الإلكترونية.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط اللقاء بالحديث عن برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى الذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر الماضى، مستعرضة المحاور الخمسة للبرنامج.

وأكدت الوزيرة على أهمية الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة وجعله أكثر حداثة، مؤكدة علي ان الحلول الرقمية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق قطاع سياحة مستدام، واشارت الي أن التحول الرقمي يعد جزءا أساسيا بالمحور الخامس من برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع؛ الذي يهدف إلى الاهتمام بتنمية السياحة الخضراء والحفاظ على البيئة، والتحول الرقمى.

وتحدثت الوزيرة عن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وقالت انه يهدف الى تحديث آليات الترويج لتواكب الاتجاهات العالمية الحديثة، وتقديم مصر للعالم ليس فقط كوجهة سياحية معاصرة ولكن ايضًا تسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري، وخلق تجربة سياحية فريدة للسائح.

وأشارت الي أن الوزارة تقوم بالاعتماد في حملتها الترويجية على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية في الترويج لمصر، لتواكب التغيرات المتلاحقة في هذا المجال، مستعرضة المحاور الرئيسية للحملة وهي People to People، Branding by Destination، GEM 2020.

وتحدثت الوزيرة عن النتائج الإيجابية للشراكات المتنوعة التي تقيمها الوزارة مع عدد من المؤسسات الدولية المختلفة للترويج للسياحة المصرية، لافته الي أنه تم مؤخرا اطلاق أول فيلم ترويجي لحملة People to People والذي أنتجته الوزارة بالشراكة مع شركة Beautiful Destinations العالمية

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وتحدثت الوزيرة أيضا عن شراكة الوزارة مع شبكة CNN الدولية والتي تهدف الي تقديم حكايات مختلفة عن مصر من خلال تجارب السائحين.

ومن جانبه أعرب رئيس الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن اهتمام شركته الكبير بأن تكون جزاء من التطور الذي يشهده قطاع السياحة في مصر، موضحا أن هذا اللقاء هو بداية للعديد من الاجتماعات واللقاءات التى سيتم عقدها مع شركاء العمل بقطاع السياحة لبحث سبل التعاون فى مجال السياحة والترويج للمنتجات السياحية المختلفة والمتنوعة في مصر.

وتناول الاجتماع الحديث عن أهمية الاحصاءات والتحليلات والتي تعد من العناصر الاساسية اللازمة في الترويج ليكون هناك نظرة شاملة حول اهتمامات السائحين الذين يرغبون في زيارة مصر منذ لحظة تفكيرهم في الزيارة وما تظهره تفضيلات البحث لديهم، والمواسم التي يفضلون زيارة البلد فيها، والشرائح المختلفة في الإنفاق.

وقدم مسئولو الشركة عرضا تقديميا لخبرات الشركة في مجالات تحليل البيانات والتسويق، واستعرضوا بعض الافكار حول رؤيتهم الشاملة لطرق جمع البيانات الخاصة بالسائحين الذين يفكرون في السفر وحتى بعد عودتهم.

وفى هذا الشأن أشار رئيس ماستر كارد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الى ان الشركة لديها منصة واسعة وخبرة كبيرة في تحليل البيانات؛ حيث يتوافر لديها معلومات عن بيانات السائحين واهتماماتهم خلال السفر ومعدل انفاقهم، مستعرضا تجارب الشركة في كل من لندن ودبي، لافتا الي ان الشركة أطلقت تطبيقات إلكترونية سياحية للمدينتين وهي Visit London و Expo Dubai.

واقترح إمكانية إنشاء تطبيق في مصر بالتعاون مع الوزارة يتيح للسائح الحصول على جميع المعلومات والخدمات التي يحتاجها فور وصوله لتسهيل رحلة السائح وإثراء تجربته في مصر.