مصر | بعد 4 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 4 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المنيا قيام (عاطلين – سبق اتهامهما في 11 قضية متنوعة - مقيمان بالمنيا) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمحل سكنهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة من داخل مساكن بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما (عاطل – مقيم ببندر المنيا)، وكذا كميات من المصوغات وزنت نحو (200 جرام)، وأقرا بأنهم كانا في سبيل التصرف فيه، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

