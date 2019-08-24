مصر | "الداخلية" تواصل تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تواصل تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف وزارة الداخلية الرامية جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، مديرية أمن الأقصر: تأمين تنفيذ إزالة 6 حالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة القرنة، مديرية أمن البحيرة: تأمين تنفيذ إزالة العديد من حالات تعدى متنوعة، ومديرية أمن سوهاج: تأمين تنفيذ إزالة العديد من حالات تعدى متنوعة، مديرية أمن قنا: تأمين تنفيذ إزالة العديد من حالات تعدى متنوعة، ومديرية أمن الإسكندرية: تأمين تنفيذ 5 قرارات إزالة لحالات تعدى متنوعة بدائرة قسم شرطة برج العرب، ومديرية أمن المنوفية: تأمين تنفيذ إزالة العديد من حالات تعدى متنوعة بدائرتى مركز شرطة سرس الليان والباجور، ومديرية أمن دمياط: تأمين تنفيذ إزالة العديد من حالات تعدى متنوعة بدائرة مركز شرطة فارسكور.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.