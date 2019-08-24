مصر | بأسلوب كسر الباب.. حبس مسجل خطر لسرقته المساكن في المرج

وتعود البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط (مسجل خطر "سرقات عامة" سن 34- مقيم بدائرة القسم، وسبق إتهامه فى 63 قضية آخرهم "شروع في قتل) لقيامه بمارسة نشاط إجرامي على نطاق واسع في مجال سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وبسؤاله اعترف بارتكاب عدد 8 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وأقر بتصرفه بالبيع في المشغولات الذهبية المستولى عليها من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيابة التحقيق.