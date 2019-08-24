مصر | جهود أمنية متواصلة لحماية المسطح المائي لنهر النيل وضبط المخالفات

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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بعدة حملات تفتيشية على المزارع السمكية ومكامير الفحم ومصانع الأسمدة وضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الري والصرف ونهر النيل بنطاق محافظتي ( القليوبية، الجيزة ) أسفرت عن ضبط ( عدد 202 قضية متنوعة ) وتأمين تنفيذ إزالة عدد ( 62 ) حالة تعديات على نهر النيل والرقعة الزراعية وذلك على النحو التالي:-

في مجال حماية البيئة: تم ضبط عدد (29 قضية متنوعة عبارة عن " 22 قضية تلوث هوائى من عوادم السيارات بنطاق أمن القليوبية وعدد 7 مسابك مخالفة بنطاق أمن الجيزة")، وفى مجال حماية الثروة السمكية: تم ضبط (عدد 160 قضية متنوعة)، وفي مجال تنفيذ قرارات الإزالة: تم تنفيذ إزالة لعدد (2 حالة تعدى على نهر النيل والمجارى المائية، 60 حالة تعدى على الرقعة الزراعية )، فى مجال الثروة الزراعية: تم القيام بحملة تفتيشية للطب البيطرى على ثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية أسفرت عن ضبط ( عدد 2 ثلاجة لحفظ الأسماك والدواجن بناطق أمن القليوبية ضبط بداخلهما " 2485 كيلو جرام أسماك رنجة غير صالحة للإستهلاك الآدمى، 300 كيلو جرام أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى، 400 كيلو جرام هياكل وأجزاء دواجن بدون بيانات ).

وتم القيام بحملة تفتيشية مُكبرة على مصانع الأسمدة المغشوشة بدائرة قسم شرطة العياط بالجيزة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.