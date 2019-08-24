مصر | داخل مخزنين.. ضبط 1.2 مليون قرص دوائي منتهي الصلاحية في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مخزنين.. ضبط 1.2 مليون قرص دوائي منتهي الصلاحية في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط مخزن أدوية منتهية الصلاحية في حلوان.

كميات كبيرة من الأدوية الطبية منتهية الصلاحية داخل مخزنين ملك المتهم الأول كائنان بإحدى العقارات ـ بعرب غنيم ـ دائرة القسم بقصد إعادة بيعها للصيدليات لتحقيق أرباح غير مشروعه.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزنين المشار إليهما بمأمورية بالاشتراك مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة أسفرت عن ضبطهم وعثر بداخلهما على المضبوطات التالية:ـ

عدد 1،200،000 " مليون ومائتين ألف " قرص من الأدوية مختلفة الأنواع (وجميعها منتهية الصلاحية وغير مصرح بتخزينها بالأماكن الغير مرخصة ).

عدد 5 أكلاشيهات بأسماء صيدليات مختلفة " مقلدين ". Advertisements عدد 6 هواتف محمولة مختلفة الأنواع " تحوى محادثات بين المتهمين وأصحاب الصيدليات ومندوبين شركات الأدوية ".

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بتجميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتلاعب بتواريخ الإنتاج والصلاحية وإعادة تعبئتها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة باستخدام الأكلاشيهات المضبوطة بحوزتهم.

وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة.



ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان مفادها حيازة كل من: "أحمد. ر. ح" سن 32 محاسب ومقيم عرب غنيم دائرة القسم، "إسلام. ر. ح" سن 23 طالب ومقيم بذات العنوان " شقيق الأول "، "محمد. ر. ح" سن 30 موظف ومقيم مساكن مصر العليا ـ دائرة القسم "شقيق الأول والثاني"، "محمد. ص. م" سن 36 مهندس ميكانيكا ومقيم مساكن مصر العليا ـ دائرة القسم، "محمد. س. أ" سن 32 مندوب بشركة اتصالات ومقيم عزبة الوالدة ـ دائرة القسم، "محمد. س.ع" سن 37 عامل ومقيم عزبة الوالدة دائرة القسم،