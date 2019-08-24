مصر | المشدد خمس سنوات لمتهم وبراءة 3 آخرين في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث الطالبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد خمس سنوات لمتهم وبراءة 3 آخرين في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث الطالبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المشدد خمسة سنوات، لمتهم والبراءة لثلاثة آخرين في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة بـ"أحداث الطالبية"، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما غيابياً لاتهامهم بالاشتراك في التجمهر والشروع في قتل والاعتداء على شقة أمين شرطة وإحراز سلاح والتظاهر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتورعلى عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين محمد أسامة سيد عبد الرؤوف، والحسيني حسن صبحي حسن، ومحمد محمود حسين طلبة، ومحمد محمد محمود العقاد بأنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزه اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الأخلال بالأمن العام واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة ، كما انهم حازوا واحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا املاكاً عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.