مصر | عاجل .. براءة متهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث كنيسة مارمينا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. براءة متهم في إعادة محاكمته بـ"أحداث كنيسة مارمينا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، ببراءة المتهم محمد إسماعيل في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان”، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف

كما نسبت النيابة اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، والسعي لدى جماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لإرتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، واستخدام مواقع على شبكة الإنترنت لتبادل الرسائل والتكليفات لتنفيذ عمليات إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.