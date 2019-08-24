مصر | قطعها "نصفين" بالساطور.. تجديد حبس متهم بقتل زوجته في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطعها "نصفين" بالساطور.. تجديد حبس متهم بقتل زوجته في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، تجديد حبس زوج قطع زوجته إلى نصفين بسبب شكه في سلوكها، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وواصلت نيابة الهرم، بجنوب الجيزة، التحقيق مع زوجها المتهم في واقعة قتل سيدة، عثر علي نصف جثتها بترعة المريوطية بالهرم، قتلت على أيدي زوجها لشكه في سلوكها فيما انتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثة

وأفادت التحقيقات الأولية، أن الزوج المتهم في خلال ايام عيد الأضحي قام بقتلها بالساطور بعد كشفه لاقامتها لعلاقة محرمة مع شاب

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كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، خلال أيام عيد الأضحى، بالعثور على نصف جثة داخل جوال بترعة المريوطية وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن الأشلاء عبارة عن الجزء الأسفل من جثة ربة منزل.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها، بعدما شك فى سلوكها، وأنها على علاقة بشخص آخر، حيث قتلها وقطع جسدها بالساطور إلى نصفين.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.