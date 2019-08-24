شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اعادة محاكمة 37 متهم بـ«اقتحام قسم التبين» لـ15 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجلت محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين»، لجلسة 15 سبتمبر لفض الاحراز. صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة، سكرتارية أحمد مصطفى، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

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