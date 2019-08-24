شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: ضبط 5 تماسيح محنطة بأحد بازارات شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات بشرم الشيخ، حملة مكبرة على أسواق المحافظة، للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار في الكائنات البرية والاتفاقيات الدولية المعنية لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمحاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بأهمية الكائنات الحية البرية في الحفاظ على توازن وصحة الأنظمة البيئية وخاصة تلك الأنواع المهددة بالانقراض التي تقدم خدمات ومنافع ليس فقط للبيئة ولكن للمجتمعات المحلية، وذلك فضلا عن القيمة البيولوجية لتلك الحيوانات والتي لا تقدر بثمن، كما تستهدف الحملة أيضا التعريف بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 5 تماسيح نيلية محنطة بأحجام مختلفة بأحد البازارات بمنطقة نبق بالمخالفة للقانون، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.