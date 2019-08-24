شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 5 سنوات لمتهم وبراءة 3 آخرين بـ«أحداث الطالبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 5 سنوات كما قضت ببراء 3 آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الطالبية». صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الأخلال بالأمن العام واشتركوا في تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما انهم حازوا وأحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا املاكاً عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابي وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.