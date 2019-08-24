شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة بجامعة القاهرة تفوز بـ«لقب العالم» في مسابقة دولية للغة الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن فوز الطالبة بسنت سيد خليل بكلية الآداب بالجامعة «بلقب العالم» في مسابقة «جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات على مستوى العالم»، والتي أجريت خلال شهر أغسطس الجاري في مقاطعة هونان بوسط الصين، وهي المسابقة التي ينظمها المركز الرئيسي لمعاهد كونفوشيوس بالصين للطلاب الجامعيين الأجانب من مختلف أنحاء العالم للغة الصينية.

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وقال «الخشت» إن الطالبة بسنت سيد خليل حصدت على «لقب إفريقيا» الأسبوع الماضي بعد اجتياز العديد من الاختبارات وبذل المجهودات خلال فترة الاستعداد، مؤكدا حرص جامعة القاهرة لانفتاح طلابها على الحضارات والثقافات العالمية وهو مايدفعها لعقد الاتفاقيات والشراكات الأكاديمية مع كبري الجامعات العالمية والتي سوف يقوم عليها فرع جامعة القاهرة الدولي بمدينة السادس من أكتوبر.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رحاب محمود، رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب بالجامعة ومديرة معهد كونفوشيوس، إن الطالبة بسنت سيد خليل من كلية الآداب جامعة القاهرة، قد فازت هي والطالب محمد جهاد من كلية الألسن جامعة عين شمس في المسابقة التمهيدية جسر اللغة الصينية التي أجريت على مستوى الجامعات في مصر في إبريل الماضي، وسافرا لتمثيل مصر في المسابقات النهائية بمشاركة 144 متسابقٱ من 122 دولة، كانوا قد اختيرو من بين العديد من الطلاب الذين شاركوا في المراحل التحضيرية للمسابقة خارج الصين.

وتمكنت طالبة جامعة القاهرة من حصد لقب أفريقيا والفوز على ٤٧ متسابق من قارة إفريقيا، لتستعد لخوض تصفيات لقب العالم، وأضافت أن مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات تعد المسابقة الأكبر لطلاب الجامعات على مستوى العالم للغة الصينية، مشيرة إلى أن فوز طالبة جامعة القاهرة «بلقب العالم» يعكس التطور الهائل للجامعة ومعهد كونفوشيوس في تعليم طلابها اللغة الصينية وآدابها.