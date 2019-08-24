شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء التسجيل لـ512 وحدة سكنية بمشروع «JANNA» بمدينة ملوى الجديدة غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ، غدًا الأحد، وحتى الخميس 5/9/2019، التسجيل وسداد المقدمات لحجز 512 وحدة سكنية بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و161 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com).

وأشار وزير الإسكان إلى أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، ويبدأ الحجز بالموقع الإلكترونى من، الأحد، 15/9/2019، وحتى الخميس 19/8/2019، موضحًا أن هذا هو الطرح الأول للوحدات السكنية، الذي تقوم به وزارة الإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمدينة ملوى الجديدة.