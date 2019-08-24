شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 3 أطفال بينهم قبطي بمسابقة «جواز سفر القراءة» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان القراءة، «جواز سفر القراءة 2019»، فوز 3 أطفال بينهم قبطى بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة، لتكريمهم في حفل رسمى يقام خصيصاً الثلاثاء المقبل بمكتبة الإسكندرية.

Advertisements

وقال جوزيف ملاك، والد الطفل مارفل، أحد المكرمين الثلاثة، «إن نجله نجح في الفوز بالمركز الثانى لقيامه بقراءة وتلخيص عدد من الكتب العلمية والثقافية بعد قراءتها بشكل جيد بينها كتب «الأوزون المتعافي»ن و«استخدام الهيدروجين في إنتاج الطاقة النظيفة»، و«الآثار المصرية في الخارج»، و«مصر في عيون العالم.. باريس ولندن»، حيث قدم ملخصاً وافياً للكتب التي تم قراءتها في المهرجان الذي أطلقته مكتبة الطفل، ومن ثم إعلنت اللجنة فوزه بالمركز الثانى في المسابقة» .

وأضاف «ملاك» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن لجنة التحكيم ومكتبة الطفل أشادتا بالأطفال المشاركين في المسابقة، والأعمال المقدمة وإلتزامهم بمعايير القراءة والتلخيص، مشيراً إلى أن التكريم يمنح الفائزين فرصة أولى وأولوية للمشاركة في أعمال ثقافية أو علمية، تقام فيما بعد من جانب المكتبة، حيث تعد المسابقة بمثابة جواز سفر للاطفال المشاركين.

والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى هم رقية سامح محمد عزام، بالمركز الأول، ومارفل جوزيف ملاك، بالمركز الثانى، وندى حازم عطية، بالمركز الثالث.