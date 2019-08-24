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ضبط 27 طن فواكه وخضروات فاسدة داخل ثلاجة بالعاشر من رمضان

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وليد صالح 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن قطاع تموين جنوب الشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيل الوزارة، حملة تفتيشية على ثلاجات حفظ المواد الغذائية والمخابز بمدينتي العاشر من رمضان وبلبيس.

أعدمت الحملة المضبوطات، وتحرر ‏‎المحضر رقم «٢٠٠» جنح ضد صاحب ثلاجة حفظ مواد غذائية، لحيازته ٢٧ طن فواكه وخضروات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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