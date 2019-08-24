شكرا لقرائتكم خبر عن «أغلق الوحدة المحلية في التاسعة صباحًا».. إحالة رئيس قرية بالدقهلية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، السبت، «ميتإحالة رئيس الوحدة المحلية بقرية طريف» للتحقيق، بعدما اكتشف اغلاق الوحدة في التاسعة صباحًا.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها رئيس المركز، السبت، وتبيّن عدم وجود رئيس القرية أو السكرتير أو أي موظف بالوحدة.