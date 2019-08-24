«أغلق الوحدة المحلية في التاسعة صباحًا».. إحالة رئيس قرية بالدقهلية للتحقيق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، السبت، «ميتإحالة رئيس الوحدة المحلية بقرية طريف» للتحقيق، بعدما اكتشف اغلاق الوحدة في التاسعة صباحًا.
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة قام بها رئيس المركز، السبت، وتبيّن عدم وجود رئيس القرية أو السكرتير أو أي موظف بالوحدة.
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