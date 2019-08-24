شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يزور الإسماعيلية الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستأنف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الاثنين، جولاته الميدانية للمحافظات في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري من خلال التدريب على مختلف المهن، وتسليم عقود عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم بزيارة لمحافظة الإسماعيلية، يفتتح خلالها والمحافظ اللواء حمدي عثمان، المقر الجديد متعدد الأنشطة للتشغيل والتفتيش والسلامة وعلاقات العمل بقرية الأبطال بالإسماعيلية الجديدة، بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

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ومن المقرر أن يقوم «سعفان» بتسليم 20 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تكريم 13 عاملا مثالياً بمنحهم جوائز مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل عامل بالشركات بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

كما يقوم الوزير بمنح شهادات التخرج للمتدربين، وتسليم عقود عملهم بعد اجتيازهم فترة التدريب وفقا لبروتوكول التعاون مع شركة جيد تكساتيل، كما يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من المتدربين على مهنة «جليس مسن» وتسليم شهادات اجتياز التدريب لـ15 متدربا معتمدة من كلية التمريض بجامعة قناة السويس ومديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، فضلا عن تسليم شهادات تخريج 3 دفعات من سائقي المعدات الثقيلة من حملة المؤهلات، ضمن برتوكول التعاون الموقع بين مديرية القوى العاملة، ومديرية التربية والتعليم، والتعليم الفني بالمحافظة.

ويختتم وزير القوى العاملة الجولة بزيارة مصنع جيد تكستايل الذي يعتبر من أكبر الشركات في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، والتي تم توقيع بروتوكول تعاون معه والوزارة للتدريب على مهنة الحياكة.