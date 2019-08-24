شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «قطاع الأعمال» و«إعداد القادة» لرفع كفاءة العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقيـة تعـاون بين مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال العام التابع للوزارة والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، لتطوير مجالات التدريب ورفع الكفاءة العلمية والمهنية للعاملين بالشركات التابعة في المجالات الإنتاجية والخدمية، وتأهيل القيادات بقطاعات الأعمال المختلفة.

وقّع الاتفاقية الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية، وعن مركز إعداد القادة الدكتور محمد طه شفيق، مستشار وزير قطاع الأعمال العام للتدريب والمشرف على المركز.

وتشمل الاتفاقية عدة مجالات للتعاون بينها البرامج التدريبية وتصميم برامج دراسات عليا مهنية خاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وعقد ورش عمل لتبادل الخبرات بين قطاع الأعمال والقطاع الأكاديمي.