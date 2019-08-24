شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طالب يقوم بتصوير ورقة الكيمياء بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد امتحان الكيمياء الدور الثانى للثانويه العامة بالقليوبية، السبت، ضبط طالب بلجنة مدرسة شبين القناطر الثانوية بنات رقم 94 أثناء قيامه بتصوير ورقة الامتحان بواسطة موبايله الخاص داخل اللجنة وتم سحب الهاتف المحمول وكراسة الاجابه وحرر محضر بالواقعة.

قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن المديرية تقوم بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبا لأية طوارئ.

وأكد «عجلان»، على اتخاذ كافة الإجراءات لضبط اللجان والتصدي لمحاولات الغش وكذلك حظر حمل أو استخدام الطلاب والعاملين باللجان للهواتف المحمولة ووجود لجان متابعة فضلا عن تشكيل غرفة للعمليات بديوان المديرية لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.