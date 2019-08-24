شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس مائل للحرارة غدًا.. والقاهرة «35» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأحد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوباً نهاراً، لطيف ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «25- 35»، الإسكندرية «25- 32»، قنا «25- 40»، الأقصر «26– 40»، أسوان «28 – 41».