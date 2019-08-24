شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتداء على أحد أطباء الرعاية الحرجة بالعريش.. وتحرير محضر بالواقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتدى عدد من المواطنين المرافقين لحالة مرضية على الدكتور أحمد كمال، طبيب الرعاية العاجلة بقسم الاستقبال في مستشفى العريش العام، بالضرب، حيث قام طبيب الرعاية العاجلة بتحرير محضر بالواقعة في نقطة المستشفى، متهمًا عددًا من الأشخاص بالاعتداء عليه خلال أداء عمله في قسم الاستقبال.

بدوره، أكد الدكتور طارق محمود كامل، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، على قيام الدكتور أحمد كمال، طبيب الرعاية العاجلة، بالتصالح مع المواطنين، وسحب المحضر المحرر بنقطة الشرطة بمحض إرادته، وحرصًا منه على الصالح العام.

في ذات الوقت كانت مديرية الصحة تعمل على تصعيد الموقف لحصول الأطباء على حقهم لما تعرضوا له من إهانة.

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ووجه مدير عام الصحة الشكر إلى أطباء الحالة الحرجة، مثمنًا الدور الذي يقومون به، بقيادة الدكتور إبراهيم حسن، مدير الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ومنسق فرق الانتشار السريع، محمد الجندي.

من جانبه، أعلن الدكتور أحمد حفني، إخصائي الجراحة العامة في مستشفى العريش العام، على ترك العمل في العريش والعودة إلى مقر عمله الأصلي بالقاهرة، بعد تلك الواقعة، فضلًا عن عدم تقاضي مستحقاته المادية منذ 10 أشهر، مؤكدًا على أن أطباء فريق الرعاية العاجلة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 10 أشهر دون معرفة الأسباب، متقدمًا الاعتذار لأبناء شمال سيناء على تركه العمل بالعريش والعودة إلى القاهرة.

وردًا على عدم تلقي أطباء فريق الرعاية العاجلة رواتبهم منذ 10 أشهر أكد مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء على أن أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة جميع مستحقاتة المالية «الرواتب والحوافز» من محل عملهم الأساسي، بالإضافة إلى مستحقاتهم بفريق الطوارئ من وزارة الصحة منذ استلامهم العمل بشمال سيناء.

أضاف، أنه فور علم مديرية الصحة بشمال سيناء بوجود تأخير في صرف المستحقات الإضافية قامت مسبقا بعرض مذكرة بالموافقة على الصرف طرفنا في حالة توفير بند من الوزارة يسمح بذلك حرصا على عدم تأخر مستحقاتهم كفريق للطواري وتتم دراسة هذا المقترح عن طريق وزارة الصحة.

وقد دشن نشطاء على الفيسبوك هاشتاج «لا لمستشفي العريش العام بدون دكتور الغلابة_ أحمد حفني»، مطالبين بعودته إلي مستشفي العريش العام للعمل، حيث إنه قام بالعديد من العمليات الجراحية المجانية لأبناء المحافظة، خاصة في الحوادث الارهابية التي شهدتها المحافظة خلال الفترات الماضية.