شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: مد تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية حتى نهاية أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، مد فترة التسجيل للحاصلين على الشهادات الأجنبية المعادلة حتي نهاية شهر أغسطس الجاري، وذلك مراعاة لظروف الطلاب الذين تتأخر ظهور نتائجهم مثل طلاب الشهادة الإنجليزية.

وقال «عطا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن مكتب التنسيق أنهى تنسيق الحاصلين على الشهادات العربية المعادلة، موضحًا أنه من المتوقع إعلان نتائج ترشيحات الشهادات العربية خلال أيام، بحد أقصى نهاية الشهر الجاري بشكل منفرد، بعيدًا عن الشهادات الأجنبية.