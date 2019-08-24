شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألفًا من طلاب الثانوية المرحلة الثالثة سجلوا رغباتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت معامل التنسيق بالجامعات في القاهرة والمحافظات، السبت، طلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة، الناجحين من الدور الأول، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي، على أن يستمر موقع التنسيق الإلكتروني في فتح باب التسجيل حتى السابعة من مساء الأربعاء المقبل، 28 أغسطس الجاري.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن عدد الذين سجلوا رغباتهم من طلاب المرحلة الثالثة خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل بلغ 25 ألف طالب وطالبة من إجمالي طلاب المرحلة، والبالغ عددهم ٨٤ ألفا ٨٧٢ طالبا، من بينهم ٦٣ ألفا و٣١٨ من الشعبة العلمية، و٢١ ألفا و٥٥٤ طالبا من الشعبة الأدبية، وذلك بحد أدنى ٥٠% للعلمي والأدبي.

وأضاف «عطا»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم فتح باب تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام ولمدة 3 أيام، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة فور إعلان نتيجة المرحلة.