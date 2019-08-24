شكرا لقرائتكم خبر عن «التنسيق»: إرسال كشوف ترشيحات طلاب الثانوية المرحلتين الأولى والثانية للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، إن مكتب التنسيق أرسل كشوف الترشيحات لطلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولى والثانية إلى الجامعات المرشحون إليها، حيث أصبحت الترشيحات نهائية بعد الانتهاء من برنامج تحويلات تقليل الاغتراب.

وأضاف «عطا»، لـ«المصري اليوم»، أنه على الطلاب طباعة بطاقة الترشيح من على الموقع الالكتروني للتنسيق والتوجه بملفاتهم إلى الجامعات لتقديم الأوراق والقيد، حيث أن بطاقة الترشيح لا تعد مستند للقيد بالجامعة أو المعاهد وإنما مجرد إخطار يتوجه به الطالب إلى الجامعات لاستيفاء أوراق القيد.