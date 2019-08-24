شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المؤتمر الصحفى لوزارة التعليم لإعلان مستجدات نظام تقييم الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفى لوزيرالتربية والتعليم للحديث حول مستجدات نظام التعليم الجديد ونظام التقييم المعدل في المرحلة الثانوية. Advertisements ويحضر المؤتمر قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديرة عموم تنمية المواد الدراسية، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج التعليميه بالوزارة والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور رمضان محمد مدير مركز الامتحانات والتقويم التربوى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات .

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