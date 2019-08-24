شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتفقد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل فى جولته التفقدية لمدينة العلمين الجديدة ، فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والتى سيبدأ العمل فى عدد من الكليات بها هذا العام .

وكانت الحكومة قد أعلنت إنه سيتم تشغيل 4 كليات هندسية بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فى العام الدراسى المقبل، وبلغت نسبة التنفيذ 80 % من الهيكل الخرسانى، وتبلغ مساحة الفرع 62 فداناً، ويضم الفرع 12 كلية، و34 مبنى (مبانى الكليات – مبانى الإقامة – المبنى الرئيسى – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات).

وكان رئيس الوزراء قد ترأس الاجتماع الاسبوعي، للحكومة يوم الخميس الماضى من مقر مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، وتم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات والملفات الاجتماعية والاقتصادية، كما وافقت الحكومة خلال الإجتماع على استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات بأداء امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبونها، بحيث يتم توزيع ورقتين للأسئلة باللغة العربية والإنجليزية، أو العربية والفرنسية، أسوة بما تم في العامين الماضيين، وذلك استجابة من المجلس لمطالبات أولياء الأمور.