شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تضبط 5 تماسيح محنطة داخل بازار فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع شرطة البيئة و المسطحات بشرم الشيخ حملة مكبرة على أسواق المحافظة للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الكائنات البرية والاتفاقيات الدولية المعنية لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وذلك فى إطار محاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وحماية التنوع البيولوجي.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الحملة تهدف إلى رفع الوعى بأهمية الكائنات الحية البرية فى الحفاظ على توازن وصحة الأنظمة البيئية وخاصة تلك الأنواع المهددة بالانقراض التى تقدم خدمات ومنافع ليس فقط للبيئة ولكن للمجتمعات المحلية وذلك فضلا عن القيمة البيولوجية لتلك الحيوانات والتى لا تقدر بثمن كما تستهدف الحملة أيضا التعريف بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته فيما يتعلق بعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

Advertisements

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 تماسيح نيلية محنطة بأحجام مختلفة بأحد البازارات بمنطقة نبق بالمخالفة للقانون وقد تم اتخاذ اجراءات القانونية حيال ذلك والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف.

وتلعب التماسيح دورًا هاما للحفاظ على صحة وسلامة النظم البيئية للمياه العذبة والأنهار حيث رغم أنها من المفترسات إلا أن الافتراس لا يعد الاختيار الأول لها وإنما تتغذى على الجيف والحيوانات النافقة فى المقام الأول كما أن الدراسات اكدت على أنها أيضا تستهدف الأسماك المريضة أو تلك التى زادت أعدادها بصورة فد تهدد التوازن فى المخزون السمكى وبالتالى لها دور كبير فى الحفاظ على صحة تلك الأنظمة البيئية.

وتحقق التماسيح الكثير من العوائد والفوائد التى من الممكن الحصول عليها باستخدام تلك التماسيح بطريقة مستدامة وهذا هو التوجه الحالى لوزارة البيئة، ونظرا لقيمة الخدمات البيئية التى تقدمها تلك الحيوانات فقد دعت الاتفاقيات الدولية المعنية بصون التنوع البيولوجى دول العالم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها والحد من التجارة الدولية فيها أو فى أجزاء منها.