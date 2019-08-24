شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تبدأ أولى جولاتها على مواقع جمع قش الأرز فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت وزارة البيئة، الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز شئون البيئة، بالتوجه إلى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ، كبداية لسلسلة رحلات حقليه يقوم من خلالها بتفقد مواقع جمع قش الأرز، والإفادة بشكل دورى حول وضعها، خاصة وأن موسم الحصاد قد بدأ في بعض المواقع.
وتجرى وزارة البيئة، تنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للسيطرة على المسابك، ومكامير الفحم والمنشآت الصناعية الأكثر تلوثا، وذلك فى إطار استعداد الوزارة لموسم السحابة السوداء، ومواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.
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