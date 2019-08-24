مواصفات جديدة وبالتقسيط.. طرح شقق إسكان اجتماعي بمحافظتين- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تنفيذ وحدات للإسكان الاجتماعي بمواصفات جديدة من خلال الصندوق، لافته إلى أن بداية الطرح ستكون في محافظتي دمياط وبور سعيد، ومن المتوقع طرحها للحجز الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، لمصراوي، الأربعاء، أن مساحات الوحدات تصل إلى 120 مترًا، لافته إلى أن طرحها بأسعار مناسبة وبهامش ربح قليل.

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وأشارت إلى أن بيع الشقق بالتقسيط على 3 سنوات، ومن المقرر سداد 15% دفعة جدية حجز، والباقي على 12 دفعة ربع سنوية، أو بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة تعادل سعر الاقتراض والخصم المُعلن بالبنك المركزي، على المدة الإضافية، وهى سنتان بعدد 8 دفعات ربع سنوية، من تاريخ تسليم الوحدة.

وأكدت مي عبدالحميد، أن طرح هذه الوحدات لأول مرة يهدف إلى توفير سكن متوسط في المحافظات، لافته إلى أن المشروع سيتمتع بنفس مميزات وحدات سكن مصر التي تنفذها هيئة المجتمعات في المدن الجديدة.

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق: تقع تلك الوحدات في مدينة بورفؤاد شرق كلية التربية الرياضية بمحافظة بورسعيد، ضمن مشروع تنفيذ 9672 وحدة سكنية، وكذا الوحدات الاستثمارية ضمن مشروع تنفيذ 5700 وحدة إسكان اجتماعي، ويوجد في مدينة شطا بمحافظة دمياط، 112 وحدة بمساحة 120 متر، ضمن مشروع تنفيذ 336 وحدة إسكان اجتماعي بموقع شطا 2، كما يوجد 50 وحدة بمساحة 105 متر، بمحافظة دمياط ضمن مشروع تنفيذ 336 وحدة إسكان اجتماعي بموقع الزرقا بمنطقة العلمين.