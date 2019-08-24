منذ بدء جسرها الجوي.. مصر للطيران: إعادة 42 ألف حاج من الأراضي المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

نقلت شركة مصر للطيران 42 ألف و 700 حاج خلال 11 يومًا من مطارات السعودية إلى المطارات المصرية على رحلاتها منذ بدء جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله بعد أداء مناسك الحج.

وكانت شركة مصر للطيران، بدأت جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام في 13 أغسطس الجاري على أن تكون أخر الرحلات في 5 سبتمبر القادم.

وتسير الشركة اليوم السبت 22 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 4600 حاج، بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج.

​كما تسير 11 رحلة من المدينة المنورة لنقل 2200 من حجاج تضامن البحيرة وشمال وجنوب سيناء وبني سويف والمنيا، وقرعة الغربية وسوهاج والإسكندرية ومرسي مطروح والقاهرة، بخلاف رحلات العمل.