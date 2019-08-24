ربطوه في "العمود".. القبض على موظف الكهرباء المزيف بميت غمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
لقن الأهالي ميت غمر، علقة ساخنة لمنتحل صفة كشاف بوزارة الكهرباء، بزعم تحصيل مخالفات في الدقهلية، وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهم.
كان مركز شرطة ميت غمر، تبلغ من الأهالي، بضبط "أحد الأشخاص، 35 سنة، سبق اتهامه في عدد 5 قضايا، "سرقات – مخدرات" آخرهم قضية "سرقة مسكن"، حال تردده على قرية دماص بدائرة المركز، مدعياً عمله كشاف بوزارة الكهرباء، وتحصله على مبلغ مالي بزعم كونه غرامة مخالفة شروط تركيب عداد كهرباء من "موظف، مزارع، مقيمان بذات القرية".
بالانتقال والفحص تبين قيام الثاني بكشف حقيقة المتهم، فقام بالاشتراك مع الأول، بتقييده بأحد أعمدة الإنارة وتعديا عليه بالضرب دون إصابات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.
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