شك في سلوك زوجته فشطر جسدها نصفين.. "المعارضات" تُجدد حبس سائق 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس السائق المتهم بقتل زوجته، وتقطيع جثتها نصفين بسبب شكه في سلوكها، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال المعاينة التصويرية، أن المتهم قطع جثة زوجته لنصفين، ليتمكن من التخلص منها، حيث حمل الجزء الأول وتخلص منه في ترعة المريوطية، وحمل الجزء الثاني، وتخلص منه في مكان آخر.

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واعترف المتهم، إن خلافات زوجية مع المجني عليها، بعد شكه في سلوكها، وعلمه بخيانتها له، قرر على أثرها قتلها، جهز سكينا كبيرا، وسدد لها عدة طعنات حتى تأكد من مفارقتها الحياة، ثم بدأ في تحويل جثتها لنصفي.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد العثور على جوال يحتوي على جزء من جثة سيدة بترعة المريوطية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجزء المعثور عليه، هو الجزء الأسفل من الجثة.

وكشفت تحريات رجال المباحث، هوية المجني عليها، وتوصلت التحريات إلى أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، لشكه في سلوكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.